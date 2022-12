WK-prono/manager: vergeet je transfers en pronostiek niet!

De Rode Duivels zijn helaas al naar huis, maar onze WK-pronostiek en managerspel gaan wel door tot het einde!

WK-managerspel Je kan nog tot 15u30 (een half uur voor de aftrap van de eerste 1/8e finale) 5 spelers transfereren. Hierbij vervalt de beperking van max 2 spelers per ploeg. Haal het wedstrijdschema er dus bij en kies spelers waarvan je denkt dat ze ver gaan geraken. Er zijn hierna nog 3 transferperiodes: Van Tot # transfers 29/11/2022 16:00 03/12/2022 15:30 5 transfers* 03/12/2022 16:00 09/12/2022 15:30 5 transfers* 09/12/2022 16:00 13/12/2022 19:30 5 transfers* 13/12/2022 20:00 17/12/2022 15:30 5 transfers*

* Opgelet! Je kan geen transfers opsparen en meenemen naar een volgende transferperiode!

Voer HIER jouw transfers door

Vergeet hierna ook niet jouw elftal te wijzigen!

WK-pronostiek

Nu we de fase van de rechtstreekse uitschakeling hebben bereikt, willen we nog even onze regels hierover verduidelijken. De score na 90 minuten (+ eventuele blessuretijd) telt. Verlengingen of penalty's worden dus niet in rekening genomen!

Per wedstrijd kun je op deze manier punten verdienen:

Winnaar/gelijkspel juist: 2 punten

Indien winnaar juist: 1 bonuspunt indien ook aantal gescoorde doelpunten van thuisploeg of bezoekers juist gepronostikeerd werd

Doelpuntenverschil juist: 1 bonuspunt

Correcte score 4 punten in totaal bij 0-0, 1-0, 0-1, 1-1, 2-1, 1-2, 2-0 en 0-2 5 punten voor 2-2, 3-2, 2-3, 3-0, 0-3, 3-1 en 1-3 6 punten voor 4-0, 0-4, 4-1, 1-4, 4-2, 2-4 en 3-3 7 punten voor andere score.



Vul HIER jouw pronostiek in