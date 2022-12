Arnar Vidarsson: "Voor mij is België zelfs niet de grootste WK-flop"

De Rode Duivels overleefden als nummer twee van de wereld de groepsfase van het WK in Qatar niet. Een stevige ontgoocheling.

In De Zondag maakt Arnar Vidarsson nog eens de analyse. België is volgens hem niet de grootste flop van het WK in Qatar. Die eer geeft hij aan een ander land.

“Voor mij is dat Denemarken. Had België een ploeg om iets verder te geraken? Absoluut. Maar België is aan het einde van een cyclus gekomen en dat is niet abnormaal: het is de gang van het leven.”

En er mag voor de bondscoach van IJsland nog een lach bij. “Die cyclus is destijds begonnen aan een hamburgerkraam op de Heizel en is nu geëindigd in de woestijn.”