Braziliaanse bondscoach Tite heeft goed nieuws, maar windt zich daarna op over 'fake news'

De Braziliaanse bondscoach Tite had goed nieuws over Neymar te vertellen op zijn persconferentie. Maar daarnaast wond hij zich ook op over de verspreiding van fake news, net zoals Roberto Martinez dat eerder deed.

Als de training vandaag goed verloopt, kan Neymar starten in de wedstrijd tegen Zuid-Korea. De superster kreeg in de openingswedstrijd van Brazilië een tik tegen de enkel en miste de matchen tegen Zwitserland en Kameroen.

Intussen is ook bekend geraakt dat Gabriel Jesus en Alex Telles niet meer in actie zullen komen door knieblessures. Daarover had de bondscoach ook iets te zeggen, want in de Braziliaanse pers verscheen dat ze al voor het WK op de hoogte waren van een blessure bij Jesus. “Diegene die dat schreef, is een leugenaar. Want zo noem je dat: een leugenaar”, zei Tite. “Dat is fake news. We hebben Arsenal bezocht. Zowel zij als wij hebben een heel capabele medische staf en er was geen probleem. Nu is Gabriel wel geblesseerd geraakt en dat is een zware klap.”