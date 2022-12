'Thomas Meunier ondanks matig WK op de radar bij een resem Europese topclubs'

Ook voor Thomas Meunier was het een matig WK en toch zouden meerdere Europese topclub hem op de radar hebben staan.

Dat beweert alvast de Spaanse sportkrant Mundo Deportivo. Het linkt de rechterflankverdediger onder meer aan FC Barcelona, wat in het verleden ook al eens het geval was. Uit Engeland en Italië zou de international zelfs al voorstellen ontvangen hebben.

Onder contract tot 2024

Ook AC Milan, Juventus, Manchester United en twee clubs uit Londen zouden een eventuele komst van Meunier wel zien zitten. Het is uiteraard de vraag hoe concreet de interesse van de verschillende ploegen werkelijk is. Thomas Meunier is momenteel bezig aan zijn derde opeenvolgende seizoen bij Dortmund en ligt nog onder contract tot 2024.

Op het WK in Qatar kon Meunier niet meteen de indruk wekken dat hij nog op het top van zijn kunnen presteert. Integendeel, met een domme overtreding lag hij aan de basis van een vrije trap die leidde tot de Marokkaanse voorsprong tegen de Belgen in de tweede groepsmatch. Meunier maakte wel deel uit van de defensie die de nul hield tegen Kroatië en werd in die wedstrijd enkele minuten voor affluiten vervangen door Eden Hazard.