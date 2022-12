Wenger zorgt voor commotie met uitspraak: "Duitsland mentaal niet klaar door statement"

De uitschakeling van Duitsland heeft veel te maken met het feit dat ze met andere dingen bezig waren dan met voetbal. Dat meent voormalig Arsenal-coach Arsène Wenger alvast. De Fransman zorgde daardoor voor heel wat commotie in Engeland.

"Weet je, als je naar het WK gaat, mag je de eerste wedstrijd niet verliezen", zei Wenger. "Kijk naar Engeland en Frankrijk. Zij hebben ervaring met het spelen op een toernooi en deden het goed in hun eerste wedstrijd. Zij waren mentaal klaar en focusten zich op de competitie en niet op politieke statements."

Een duidelijke verwijzing naar het signaal dat Duitsland gaf door te poseren voor de ploegfoto met de hand voor de mond. Dat als protest tegen de FIFA, die niet toestond dat aanvoerders op het WK een OneLove-band zouden dragen.

In Engeland zijn ze niet blij met die uitspraak en er wordt dan ook verontwaardigd op gereageerd door journalisten en analisten.

We all come with cultural bias. A good journalist tries to shed that. But Wenger is now literally paid by Qatar (indirectly) + FIFA: so don’t take what he says at face value. Especially when it’s stupid and demonstrably wrong (England, Holland, Australia) — Rob Draper (@draper_rob) December 4, 2022

Sad to see the depths Wenger has sunk to since he took his FIFA job. There's absolutely no way he thinks Germany were knocked out because they briefly stood up for something they believe in.



Another who will do and say whatever he is told to for a few quid. Really pathetic. https://t.co/3xtTF1HcVJ — Daniel Austin (@_Dan_Austin) December 4, 2022