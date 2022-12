15 op 15 voor leider Beerschot: "Bijna zeker van plekje in play-offs"

Beerschot won zondag met 2-3 op bezoek bij Dender. De vijfde opeenvolgende zege voor de titelkandidaat.

Beerschot kwam 0-3 op voorsprong, maar zag Dender bijna nog de gelijkmaker scoren in een knotsgekke slotfase. “Vooral voor de rust waren we heer en meester”, zegt Dante Rigo bij Gazet van Antwerpen. “Je ziet ook dat we alsmaar beter spelen. In het begin van het seizoen was het soms wat zoeken, wat niet onlogisch is als je met een halve nieuwe kern moet werken. Maar de laatste weken spelen we vaak met dezelfde basiself. We krijgen zo meer en meer automatismen.”

In het slotkwartier gaf Beerschot de zege echter bijna nog in handen. Opnieuw door zichzelf weer in nesten te werken. “Een maand geleden hadden we in deze omstandigheden de 3-3 nog geïncasseerd. Dat gebeurde nu niet”, vult Rigo aan.

Voor Beerschot is dit 15 op 15. Voor de winterbreak staan nog wedstrijden tegen SL16 en Deinze op het programma. “Ik denk dat we bijna zeker mogen zijn van ons plekje in de promotie play-offs. In deze reeks moet je altijd met twee woorden spreken, maar uiteraard gaan we voluit voor 21 op 21. Als dat lukt, dan kunnen we met een goed gevoel de winterstop ingaan.”