FIFA verwerpt de klacht van Frankrijk voor zijn afgekeurde goal tegen Tunesië

De FIFA heeft een klacht van Frankrijk verworpen. Zij hadden na de wedstrijd tegen Tunesië klacht ingediend.

Frankrijk speelde zijn laatste groepswedstrijd op het WK in Qatar tegen Tunesië. Tunesië kwam op voorsprong, maar Frankrijk maakte in de slotseconden nog gelijk. Scheidsrechter Matt Conger floot de wedstrijd af en zo eindigde de wedstrijd op een gelijkspel.

Dat leek toch zo. Na het laatste fluitsignaal riep de VAR Conger nog om eens naar de beelden te kijken. Conger keurde het doelpunt alsnog af en zo won Tunesië de wedstrijd. Frankrijk was woest en diende officieel een klacht in bij de FIFA.

Enkele dagen later kwam de FIFA met een uitspraak over die klacht. In een officieel bericht meldde de FIFA dat ze de klacht hebben verworpen. Verder stond er geen uitleg bij.

Op zich maakte een zege voor Tunesië of een gelijkspel niet zo veel uit voor het verdere verloop van het WK. Frankrijk ging sowieso als groepswinnaar naar de knock-outfase en Tunesië was sowieso uitgeschakeld.