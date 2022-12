Hommeles binnen KBVB: CEO Bossaert wou solo slim spelen, maar Raad van Bestuur pikte dat niet

Zoals u gisteren al kon lezen, is er vandaag geen persconferentie met Peter Bossaert. Omwille van 'praktische redenen'. Een deel van de Raad van Bestuur kon er niet om lachen dat Bossaert al een update wou geven over de zoektocht naar een nieuwe bondscoach zonder dat zij op de hoogte waren.

De Raad van Bestuur voelde zich buitenspel gezet, aldus HLN. Zij hadden nog geen debriefing gekregen over het mislukte WK en er was nog geen strategie uitgezet over hoe het nu verder moet. CEO Peter Bossaert vindt het echter zijn exclusieve taak om een nieuwe bondscoach te zoeken. Dat klopt ook, maar de Raad van Bestuur wil er wel in gehoord worden. En dat is dus niet gebeurd.

Afgelopen weekend vond er druk telefoon-, sms- en mailverkeer plaats tussen de hooggeplaatste bondsfiguren. En die waren unaniem: zij wilden eerst een evaluatie. Ze zijn nu van plan Bossaert ter verantwoording te roepen over de twee teleurstellende toernooien op rij en over de keuzes van bondscoach en technisch directeur. Daarom ook dat er vandaag dus geen persconferentie zal komen.