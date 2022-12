Ruud Vormer zegt waar het op staat bij Oranje: "Net als Club Brugge"

Ruud Vormer volgt voor televisie en kranten als analist het WK voetbal. Oranje doet het voorlopig nog altijd heel goed.

Nederland is sterk bezig op dit WK. Het staat in de kwartfinale. Daarin is Argentinië de tegenstander. “Zag je die beelden van het Nederlands elftal, toen ze terug in het hotel kwamen na de winst tegen de VS? Het sfeertje zit goed, het vertrouwen groeit. Nederland staat bij de laatste acht van de wereld”, vertelt hij in Het Nieuwsblad.

In Nederland zijn ze echter niet helemaal tevreden over het gebrachte spel. Zo vond Marco Van Basten het om te huilen in de eerste helft tegen de Verenigde Staten. “Best was het spel weer niet. Ze houden geen bal vast, spelen alleen maar terug, naar de keeper en de verdediging. Er zit weinig verticaal voetbal in. Ze moeten sneller de diepte zoeken.”

Nederland staat normaal toch voor mooi voetbal, maar dat komt er voorlopig niet. “Het kan niet altijd mooi. Met Club Brugge hebben wij ook play-offs gewonnen waarin het moeizaam liep. Je moet punten pakken. Winnen, daar gaat het om. Dat doet Nederland. Waarom niet tegen Argentinië opnieuw? Ik ben positief gestemd”, besluit Vormer.