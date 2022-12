Waarom de KBVB zijn drie zwaargewicht-Duivels wil laten mee beslissen over nieuwe bondscoach

Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku zijn de drie spelers die straks een stem krijgen als er een nieuwe bondscoach gekozen wordt. De KBVB wil daarmee zijn drie belangrijkste spelers gelukkig houden.

Want wie weet... Stel u voor dat KDB of Lukaku - die daar nog niets over gezegd hebben - er straks de brui aan geven... Het is het horrorscenario waar ze bij de bond voor vrezen. Thibaut Courtois zei zelf wel al dat hij doorgaat, maar die andere twee werden er nog niet naar gevraagd. Om hen gelukkig te houden, krijgen ze ook inspraak in wat er gaat komen.

Want ze willen tactische flexibiliteit. Ze zijn alle drie gewend om met de beste coaches ter wereld te werken. Onder andere De Bruyne stelde zich bij die flexibiliteit toch wat vragen tijdens het WK. Hij is gewend om met Pep Guardiola te werken en da's natuurlijk de absolute top. In hun zoektocht naar een nieuwe coach moet de bond daarmee rekening houden. Een topcoach is de vereiste. De vraag is of ze dan wel met een Belg kunnen afkomen.