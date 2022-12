Duitse debacle op WK in Qatar eist eerste slachtoffer

Duitsland overleefde op het WK in Qatar de eerste ronde niet. Er sneuvelt nu een eerste slachtoffer.

Na de povere passage op het WK in Qatar wordt de samenwerking tussen de Duitse voetbalbond en technisch directeur Oliver Bierhoff stopgezet.

Hij had normaal nog een overeenkomst tot na het EK van 2024. Bierhoff was sinds 2004 in dienst van de Duitse voetbalbond. “De prestaties in Rusland en Qatar doen pijn. Daarom moet ik zelfkritisch zijn”, klinkt het.

“Sommige beslissingen waar we in geloofden, hebben niet het gewenste resultaat gegeven. Ik betreur dat en neem mijn verantwoordelijkheid.”