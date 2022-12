Louwagie trekt aan de alarmbel: "Zo kunnen Odjidja, Kums en Ngadeu niet blijven"

KAA Gent boekte de voorbije drie seizoenen maar liefst 14 miljoen euro verlies. En dus moet er ingegrepen worden.

Het laatste boekjaar, met een vijfde plaats en de bekerwinst, zorgde voor een verlies van maar liefst 6 miljoen euro voor de Buffalo’s. Dat heeft volgens CEO Michel Louwagie drie redenen: “De professionalisering van Jong AA Gent. Vier trainers, een fulltime kine, spelers: dat betaal je”, zegt CEO Michel Louwagie aan Het Nieuwsblad.

“De gestegen energiefactuur is ook een extra uitgave: in plaats van 900.000 euro betalen we nu jaarlijks 3 miljoen euro voor ons stadion en twee oefencomplexen. Het stadion kost ons al 6,5 miljoen euro per jaar. Wat ons ook versmacht, is de beslissing van de regering om op 1 januari de fiscale en sociale gunstmaatregelen af te schaffen.”

De loonkosten gingen met 3,7 miljoen euro de lucht in. Zelfs 24 miljoen euro inkomsten van Yaremchuk en Dorsch konden de boeken niet groen doen kleuren. Ook volgend jaar lijkt het helemaal rood te kleuren.

En dat zal zijn gevolgen hebben. “Wij kunnen niet anders dan zuinig zijn en de tering naar de nering zetten”, zegt Louwagie. De zware contracten van Vadis Odjidja, Sven Kums en Michael Ngadeu lopen volgende zomer af. Aan dezelfde voorwaarden bijtekenen, wordt onmogelijk, als ze überhaupt een nieuw voorstel krijgen.”

“Dramatisch is dat nog niet, maar het mag wel duidelijk zijn waarom wij een investeerder proberen te vinden”, zegt Louwagie. Als dat niet lukt, dan dreigen de Buffalo’s weg te zakken uit de top van het Belgische voetbal.