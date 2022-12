Anderlecht boos na zware straf voor rellen tegen Standard: "20.000 fans straffen voor 30 heethoofden"

Het bondsparket vordert voor Anderlecht vier wedstrijden achter gesloten deuren, waarvan twee effectief voor de rellen tijdens en na de topper tegen Standard. Disproportioneel, klinkt het bij paars-wit.

Een extra boete van 5000 euro boven de 50.000 euro die de Pro League al oplegde en ook een forfaitnederlaag.

Tot daar het minder gecontesteerde gedeelte van de straf voor Anderlecht na de rellen op bezoek bij Standard, waar de match door vuurpijlen vroegtijdig moest worden stopgezet.

750.000 euro?

De matchen zonder supporters - een thuiswedstrijd en een uitwedstrijd effectief - is volgens paars-wit buiten alle proportie.

Thibault Dochy, legal officer van RSCA, was op de zitting duidelijk: "Dit is 20.000 fans straffen voor het gedrag van 30 heethoofden." Een thuiswedstrijd zonder publiek zou zo'n 750.000 euro kunnen kosten aan Anderlecht. Ze gaan in beroep, binnen twee weken is er de definitieve uitspraak.