FIFA-voorzitter Infantino laat zich interviewen door eigen media: "Dit was de beste groepsfase van een WK ooit!"

Gianni Infantino heeft na zijn controversiële uitspraken begin dit WK geen interviews meer gegeven. Op de kanalen van de FIFA liet de voorzitter van de wereldvoetbalbond zich wel een paar vragen welgevallen. Geen kritische uiteraard.

Infantino dook in elk stadion op tijdens dit WK. “Ik heb inderdaad alle wedstrijden gezien, en heel eenvoudig en duidelijk gezegd was dit de beste groepsfase van een FIFA-wereldkampioenschap ooit”, aldus Infantino. “Dat is veelbelovend voor de rest van het WK.”

“De wedstrijden waren van grote kwaliteit in mooie stadions. Dat wisten we al. Maar ook het publiek dat er was, was ongelooflijk, met gemiddeld meer dan 51.000 toeschouwers. Tweeënhalf miljoen mensen in de straten van Doha en een paar honderdduizend elke dag in de stadions, allemaal samen, samen juichend, hun teams steunend, fantastische sfeer, geweldige doelpunten, ongelooflijke opwinding en verrassingen.”

Infantino is ook blij dat alle continenten vertegenwoordigd waren in de achtste finales. “Er zijn geen kleine teams en geen grote teams meer”, zegt Infantino. “Het niveau is erg gelijk.”