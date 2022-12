Taskforce met Bart Verhaeghe, Jacques en Locht gaat op zoek naar nieuwe bondscoach: "Dit is niet ground zero"

Een taskforce moet de zoektocht naar de volgende bondscoach leiden. Voor Bart Verhaeghe is het zijn grote terugkeer in de werking van de voetbalbond.

Met een communiqué heeft de voetbalbond één en ander duidelijk gemaakt. Het looft Roberto Martinez nog eens als een 'geweldig ambassadeur' van het Belgische voetbal en maakt ook werk van zijn opvolging. Een taskforce bestaande uit CEO Peter Bossaert, Bart Verhaeghe (Club Brugge), Sven Jacques (Antwerp) en Pierre Locht (Standard) zet de zoektocht naar een nieuwe bondscoach in gang.

"De Taskforce zal een evaluatie maken van de sportieve situatie, het profiel bepalen van de nieuwe bondscoach en de vacature openstellen. Het zal uit de lijst van kandidaten de uiteindelijke kandidaat voordragen aan de Raad van Bestuur van de KBVB", klinkt het.

Woelige dagen

Ook wordt er ingegaan op de commotie bij de federatie na het WK, met onder meer die afgelaste persconferentie. "De voorbije dagen waren best woelig. Daar moeten we niet flauw over doen. Net zoals het groepsgesprek bij de Rode Duivels heeft het ons als Raad van Bestuur goed gedaan om de dingen te benoemen en uit te praten."

Waardoor terug naar de toekomst gekeken kan worden. "Hoewel de uitdagingen groot zijn, is dit niet ground zero. We hebben in Tubeke een state-of-the-art infrastructuur. De sportieve structuur staat er ook en is erg stevig. Er zijn heel wat spelers die de ambitie hebben uitgesproken te willen blijven deel uitmaken van de ploeg. Er is ook nieuw, aanstormend talent. Aan de nieuwe bondscoach om ermee aan de slag te gaan."