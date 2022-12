Van Dijk zet iets recht op zijn persconferentie: "Het is niet Nederland tegen Messi hé!"

Vrijdag treft Nederland het Argentinië van Lionel Messi. Op zijn persconferentie werd kapitein Virgil van Dijk bestookt met vragen over de superster en hoe hem af te stoppen. Maar daar wou hij toch even een correctie tussenvoegen.

De kwartfinale tegen de Albicelestes wordt volgens Van Dijk niet beslist door Messi alleen onder controle te houden. "Het is Argentinië uitschakelen. We weten natuurlijk dat Messi heel goed is. Maar Argentinië heeft heel veel goede spelers. Het is niet Nederland tegen Messi maar Nederland tegen Argentinië", aldus de Liverpool-verdediger bij VI.

"We hebben net een belangrijke meeting gehad. We gaan er hard op trainen en we zullen klaarstaan om Argentinië te bestrijden. Het gaat een heel ander sfeertje worden", blikt Van Dijk vooruit op een grotendeels met Argentijnen gevuld Lusail Stadium. "Ik denk dat het alleen maar lekker is om in zo'n ambiance te spelen. Een goed sfeertje hopelijk, ik heb er zin in."