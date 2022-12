Brusselmans lacht met Aster Nzeyimana: "Ik vind dat een hele vieze uitdrukking" en "Zele is vulgariteit, platheid, achterlijkheid"

Het WK in Qatar heeft zijn eerste dag zonder wedstrijden weten te overleven. Maar ook in diverse televisiestudio's heeft dat natuurlijk zijn gevolgen.

Als je niet over de wedstrijden van de dag kan praten, dan moet je het natuurlijk over andere dingen hebben. En daarbij worden ook in Villa Sporza de marges niet gespaard.

Was er dit weekend al meermaals een opmerking over Gert Verheyen die op zaterdagavond naar huis moest - in connotatie naar een leuke avond met de vrouw - dan ging men nu een beetje verder.

Zak legen

Vorige keer dat Aster Nzeyimana thuis kwam van een groot toernooi werd hij door Karl Vannieuwkerke op de rooster gelegd en gevraagd wat hij als eerste zou doen. "Die vraag ga ik deze keer dus niet stellen. En ik zag op Instagram dat Lize Feryn in het buitenland zit."

Herman Brusselmans wilde dan toch wel eens weten waarover het ging. 'Mijn zak legen' was wat Nzeyimana de vorige keer had gezegd. "Ik vind dat een heel vieze uitdrukking. Ik wil dat echt niet meer horen. In Hamme zijn we beschaafd, Zele is vulgariteit, achterlijkheid, platheid", had hij de lachers meteen op de hand.