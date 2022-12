Gumienny over scheidsrechters op het WK: "Absurde regel" en "Nattevingerwerk"

Oud-scheidsrechter Serge Gumienny volgde ook op het WK de arbitrage en de VAR-interventies met argusogen op.

Gumienny kijkt vooral op van de VAR-interventies rond buitenspel, zoals het doelpunt van Kroatië dat tegen de Rode Duivels afgekeurd werd. Het ging om millimeters.

“Al vind ik de regel dat je ook naar de schouder kijkt bij buitenspel absurd. Het idee erachter is dat je ook met dat lichaamsdeel kan scoren, maar ken jij een speler die al ooit met zijn schouder scoorde? Ik niet”, zegt Gumienny in Het Belang van Limburg.

Het WK begon ook met wedstrijden met gigantisch veel blessuretijd. De laatste wedstrijden was dat helemaal niet meer het geval. “Ik denk dat er kritiek is gekomen en dat scheidsrechtersbaas Collina heeft ingegrepen”, gaat Gumienny verder.

“In Kroatië-België bijvoorbeeld kregen we in de tweede helft maar vier minuten blessuretijd terwijl daar toch veel in gebeurde. Met die eerste wedstrijden in het achterhoofd begreep ik dat niet. Het duidt op inconsequentie van de FIFA. Blessuretijd optellen blijft overigens nattevingerwerk, ik denk niet dat refs hun uurwerk op stop zetten telkens het spel stilligt.”