Ondergaat Raskin zelfde lot als Amallah bij Standard? "Het zou zo maar kunnen"

Het is een bijzonder vreemd zicht. Selim Amallah schittert met Marokko op het WK, maar bij Standard zit hij door contractperikelen in de B-kern.

Fergal Harkin, de sportieve baas van Standard, blijft bij de genomen beslissing. Amallah werd naar de B-kern doorverwezen nadat hij geen contractverlenging wilde tekenen.

“In mijn gedachten hadden we een overeenkomst. Dus als we een overeenkomst hebben, betekent het dat beide partijen op dezelfde lijn zitten. Tijdens de onderhandelingen werd een bepaald bedrag geëist en dat hebben we op tafel gelegd. Het aanbod was eerlijk, maar Selim besloot niet te tekenen en dat is waar we nu staan”, klinkt het bij La Dernière Heure.

Het is dan ook hopen op een wintertransfer voor Standard om financieel wat te halen. "Ik hoop het. Het zal ook goed voor hem zijn. Ik weet niet wie er miljoenen kan inzetten, ik weet niet hoe de markt in januari zal zijn omdat het de eerste keer zal zijn dat een wintermmercato volgt op een WK.”

De verwijdering van Amallah uit de A-kern zou ook wel eens met Nicolas Raskin kunnen gebeuren. Ook hij heeft nog geen contract voor volgend seizoen getekend. “We zitten op een gevoelig moment. We praten elke dag. Ik had twee dagen geleden een heel goed gesprek met Nico. We komen bij het moment van de definitieve beslissing.”

En als die er niet komt, dan vliegt ook Raskin naar de B-kern? “Het zou zo maar kunnen, maar het is geen bedreiging. Het is gewoon een kwestie van doen wat het beste is voor de club op lange termijn. Als Nicolas niet meer meedoet, moeten we een beslissing nemen: geven we zijn plaats in het team aan een jongere uit het trainingscentrum om zes maanden te acclimatiseren, zodat hij volgende zomer klaar is?”