Raheem Sterling voegt zich terug bij de Engelse selectie

Raheem Sterling is teruggekeerd bij de Engelse selectie. Hij was enkele dagen naar huis.

Engeland speelde in de 1/8-finales tegen Senegal. Het was een vlotte 3-0-zege voor Engeland, maar buiten het veld waren er wel zorgen. Raheem Sterling zat immers niet in de selectie.

Na de wedstrijd werd duidelijk wat de reden van Sterlings afwezigheid was. Inbrekers hadden zijn huis in Londen leeggeroofd. Sterling keerde ook terug naar Engeland en verliet dus het WK in Qatar.

Het was nog niet duidelijk of het vertrek van Sterling definitief was, maar 2 dagen voor de kwartfinale tegen Frankrijk maakte Engeland bekend dat hij zal terugkeren. Er wordt verwacht dat Sterling vrijdag terug in Qatar zal zijn.