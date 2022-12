Challenger Pro League: SK Beveren wint van RSCA Futures met alweer scorende Mbokani, Club NXT verslaat Jong Genk

SK Beveren heeft weer even de leiding genomen in de Challenger Pro League.

SK Beveren ontving RSCA Futures. Beveren kwam na een halfuur op voorsprong via Van Damme. Net voor de rust verdubbelde Barry de voorsprong voor de thuisploeg. Na zes minuten in de tweede helft was daar weer Dieumerci Mbokani.

Mbokani scoorde al zijn zesde voor SK Beveren in negen matchen. Twintig minuten voor tijd scoorde Diallo nog de eerredder voor RSCA Futures. Hoggas legde de 4-1 eindstand vast zo'n tien minuten voor tijd.

Jong Genk kreeg Club NXT op bezoek en stond al na zo'n tien minuten op een dubbele achterstand na goals van Servais en Vromant. Godts milderde nog tot 1-2 op penalty, maar verder kwam Jong Genk niet meer.

SK Beveren springt zo weer even over Beerschot naar de leiding in de Challenger Pro League. Club NXT is nu vijfde, RSCA Futures zesde. Jong Genk blijft voorlaatste.