Frankrijk speelt kwartfinale zonder heel wat grote namen: "Misschien was het een zegen"

Bondscoach Didier Deschamps zag bij Frankrijk de ene speler na de andere uitvallen, met net voor de start van het WK ook Karim Benzema.

Toch staan de Fransen ondanks die waslijst aan afwezigen in de kwartfinale van het WK in Qatar. “Hoe Didier Deschamps met die situatie is omgegaan, getuigt van grote klasse”, zegt Peter Vandenbempt in De Tribune.

“Dan ben je aan absolute toptrainer. Hij lag al voortdurend onder vuur en doet het nu goed ondanks alle blessures. Het zou de grote kracht van Frankrijk kunnen zijn om die tegenslagen om te zetten in een soort energie en samenhorigheid.”

En misschien was het wel goed dat enkele pionnen ontbraken. “Het gaat misschien raar klinken wat ik nu zeg, maar misschien was het uitvallen van Benzema zelfs een zegen voor Frankrijk. Olivier Giroud past gewoon écht goed bij het team. Hij en Mbappé lijken hun onenigheid bijgelegd te hebben.”