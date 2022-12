Frutos verlaat DC United en zoekt nieuwe uitdaging, Losada sprak even met Anderlecht

Nicolas Frutos heeft gisteren aangekondigd dat ook hij DC United verlaat. De Argentijn was er nog even aan de slag nadat zijn hoofdtrainer, Hernan Losada, ontslagen werd. Die laatste onthulde bij LDH ook dat hij even in gesprek was met Anderlecht.

"Er zijn contacten geweest met het bestuur van Anderlecht, maar ze lieten eerlijk weten dat ze eerst zouden wachten op de nieuwe technisch directeur. Omdat hij uit Denemarken kwam, kozen ze voor een Deen. Het was niet het juiste moment voor mij", zegt Losada er. "Misschien ga ik wel weer aan de slag in de MLS." Dan kan hij misschien wel Nicolas Frutos meenemen. Die maakte gisteren op Instagram ook bekend dat hij een nieuwe uitdaging zoekt en vertrok bij DC United, waar hij de voorbije maanden nog Wayne Rooney bijstond. Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Nicolas Frutos šŸ‡¦šŸ‡·šŸ‡§šŸ‡Ŗāš½ļø (@nicolasfrutos19)