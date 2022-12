Kalvin Philips (Engeland en Manchester City) krijgt onmogelijke vraag over Haaland, Bellingham en Mbappé

Kalvin Phillips (27) is door al het talent slechts invaller bij Engeland. Tegen Wales mocht hij een halfuur invallen en gaf hij een assist voor de tweede goal van Rashford. Ook tegen Senegal mocht hij invallen, maar voor slechts acht minuten.

Phillips was de Engelse vertegenwoordiger op de persconferentie voor de confrontatie in de kwartfinale met Frankrijk zaterdag om 20u. Daar kreeg de middenvelder van Manchester City een quasi onmogelijke vraag.

"Wie zou je starten, op de bank zetten en verkopen van Jude Bellingham, Erling Haaland en Kylian Mbappé?" Phillips was verrast door de vraag en moest even nadenken, maar antwoordde dan toch.

"Ik zou Jude starten. Ik hou van Erling, maar ik denk dat hij zelfs vanaf de bank een hattrick kan maken. En Mbappé zou ik verkopen omdat die het meeste geld zou opleveren."

