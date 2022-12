Portugese bondscoach over Cristiano Ronaldo: "Er is een gesprek geweest"

Wat scheelt er met Cristiano Ronaldo bij Portugal? Hij werd tegen Zwitserland op de bank gezet door bondscoach Fernando Santos.

Fernando Santos liet op zijn persconferentie weten dat Ronaldo geen bedoeling had om de selectie te verlaten. “Ja, er is een gesprek geweest. Het zou slecht zijn geweest als dat niet was gebeurd. We moesten met elkaar praten. Hij is onze kapitein, heeft enorme verdiensten voor het Portugese voetbal”, klinkt het.

Voor de match kreeg Ronaldo de nodige uitleg. “Ik vertelde hem waarom hij niet zou spelen en op de bank zou zitten. Zo zouden er geen verrassingen zijn op het moment zelf. Hij is belangrijk maar in het wedstrijdplan was voorzien dat hij zou invallen in de tweede helft. Uiteraard was hij niet tevreden. Hij vroeg mij of ik het zelf een goed idee vond. We hadden een normaal gesprek en ik legde hem mijn visie uit. Hij heeft nooit gezegd dat hij de selectie wilde verlaten.”

Of Ronaldo zaterdagavond opnieuw op de bank zit, in de kwartfinale tegen Marokko, wilde Santos niet lossen.