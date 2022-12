Standard zoekt in komende transferperiode naar afwerker na falen van huidige spitsen

Standard gaat in de komende transferperiode op zoek naar een nieuwe nummer negen.

In het aanvallende gedeelte is Standard al een heel seizoen op zoek naar een echte afwerker. Spitsen zoals Renaud Emond, Stipe Perica en Noah Ohio konden nog niet overtuigen. Standard gaat dan ook op zoek naar een nieuwe spits in de komende transferperiode.

"We hebben verschillende soorten spitsen die allemaal verschillende redenen hadden om dit seizoen nog niet effectief te zijn. Stipe had problemen toen hij aankwam en Noah en Renaud raakten geblesseerd", zegt technisch directeur Fergal Harkin bij Sudinfo.

Perica heeft twee goals gemaakt, Emond één en Ohio kon nog niet scoren. Dussenne, Amallah, Zinckernagel en Dragus zijn momenteel topschutters bij Standard met vier goals.