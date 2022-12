šŸŽ„ "Antony heeft de rol van duiker overgenomen van Neymar, na zijn dubbele pirouette bij Man U is het foutgelopen in zijn hoofd"

Braziliƫ ligt eruit op het WK in Qatar. Na strafschoppen gingen ze onderuit tegen Kroatiƫ. Er was achteraf ook weer heel wat te doen over het gedrag van bepaalde Brazilianen.

Ook Jan Jaap van der Wal ergerde zich rot, bijvoorbeeld aan Antony - die hij vaak aan het werk zag in diens periode bij Ajax Amsterdam. "Neymar heeft zijn leven wat gebeterd, maar Antony heeft zijn rol overgenomen van duiker. Ze huilen er ook altijd zo mooi bij, alsof hen het ergste ooit is overkomen", klonk het in Villa Sporza. Who did thispic.twitter.com/PfIWQulAbu October 30, 2022 "Twaalf punten voor zijn duikjes. En dan wat provoceren en laten zien dat je Antony bent en een vogel in je nek hebt als tattoo." "Bij Manchester United deed hij die dubbele pirouette een paar maanden geleden, daarna is het een beetje misgegaan in zijn hoofd."