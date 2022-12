Teklak ziet groot gevaar om Jérémy Doku als opvolger van Eden Hazard te nemen

Eden Hazard zette een punt achter zijn carrière als international. Met Leandro Trossard en Jérémy Doku staan twee jongens klaar om hem op te volgen.

Leandro Trossard is veelbelovend, maar veel analisten kiezen toch voor Jérémy Doku om de vervanger van Eden Hazard te worden bij de Rode Duivels.

Alexandre Teklak houdt echter voor één ding ongelofelijk zijn hart vast. “Laten we vooral hopen dat hij niet dezelfde weg opgaat als Hazard, qua blessures dan”, zegt Teklak aan Gazet van Antwerpen. “Want dat was toch al een probleem. Hij moet fit blijven, en om fit te blijven, moet hij zijn job nog serieuzer nemen.”

Teklak twijfelt voorlopig nog aan Trossard. “Wat Trossard betreft, wil ik het nog zien. Hij doet het goed in de Premier League, maar de nationale ploeg is toch nog een ander niveau. Iedereen wilde hem in plaats van Hazard. Maar dat hij dan eens toont waarom.”