Tissoudali supportert mee en hoopt op reisje naar Qatar: "Marokko is het Union van het WK aan het worden"

Tarik Tissoudali beleeft ook nog wat zenuwachtige uren. Als Marokko de halve finale haalt, vliegt hij ook naar Qatar.

"Wat ik ­verwacht van de partij tegen Portugal? We zullen zien. Het zal opnieuw op details aankomen. We zijn weer de underdog, maar ik heb de indruk dat we stilaan het Union van dit WK aan het worden zijn. Individueel behoren we niet tot de absolute top, maar we hebben wel een sterk team. Dat kan doorslag­gevend zijn", zegt hij in GvA.

Bondscoach Walid Regragui heeft er een echt team van gesmeed. “Ik heb nooit met hem gewerkt, maar ik heb hem na mijn blessure wel drie keer aan de lijn gehad. Ik hoor de Nederlands­talige internationals ook regelmatig en ze zijn ­allemaal heel positief over hem. Hij doet het dan ook buitengewoon goed. Ik mag van de Marokkaanse bond overigens komen kijken in ­Qatar, maar dan zal Marokko eerst moeten winnen van Portugal. Als Marokko de halve finale haalt, dan speelt het minstens de kleine finale en mogelijk zelfs de ­finale. Dan vlieg ik naar Doha om ze aan te ­moedigen!”