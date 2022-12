Marokko en Kroatië allebei in de halve finale, zat België echt in groep des doods? "Flauwekul van de bovenste plank"

De twee tegenstanders van de Belgen in de groepsfase zitten allebei in de halve finale.

België verloor zijn tweede groepsmatch tegen Marokko met 0-2 en in de derde speelde het 0-0 gelijk tegen Kroatië. Marokko werd groepswinnaar, Kroatië ging als tweede ook door.

Marokko schakelde ondertussen Spanje en Portugal uit in de knock-out fase, Kroatië sleepte zich via penalty's voorbij Japan en Brazilië. Dat doet sommigen nu beweren dat de Rode Duivels in een 'groep des doods' zaten.

Peter Vandenbempt is het daar helemaal niet mee eens. "Neen, neen. Echt waar: dat is flauwekul van de bovenste plank. Er waren veel en veel betere ploegen dan die 2 landen op dit WK. Daar moeten we ons dus niet aan bezondigen", zegt hij bij Sporza.