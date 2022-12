Belgische technisch directeur van Marokko geniet en ziet één man verantwoordelijk voor succes van de Atlas Lions

Wie vooraf Marokko in de halve finales van het WK had gezet, kon veel geld verdienen. De Atlas Lions staan daar echter niet zomaar. Technisch directeur Chris Van Puyvelde, ooit nog actief bij de KBVB, weet wat het verschil maakte.

De ex-TD van de Rode Duivels wijst naar bondscoach Walid Regragui. Die is nochtans nog maar drie maanden verantwoordelijk voor de ploeg. “We kunnen het hebben over Bono die een fantastisch toernooi keept en alleen nog maar een owngoal binnen kreeg, maar dat is de rest oneer aandoen. Het gaat hier om een blok, gecreëerd door Walid", aldus Van Puyvelde in Het Nieuwsblad.

"Voor het toernooi heeft hij iedereen apart gesproken, gemotiveerd en doen geloven dat alles mogelijk is. Hij heeft ook voor een systeem en een filosofie gekozen waar de spelers zich goed in voelen. Defensief? Neen, collectief. In tegenstelling tot in ons pleintjesvoetbal zie je in deze ploeg enorm veel structuur. De sleutel tot het succes. Daardoor kunnen die jongens schitteren."

Regragui wijzigt ook niet. Jongens als Bilal El Khannous (Genk) en Annas Zaroury (Burnley) speelden nog geen minuut. “Ze zijn gewoon enorm dankbaar dat ze dit mogen meemaken. Ik verblijf hier ook in het hotel van de families, met onder anderen de ouders van Bilal. Zelfs de moeder van de trainer zit hier. Dat is één grote groep, dus ook die mensen leven mee."