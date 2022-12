De volgende die moet doorbreken bij Anderlecht: 16-jarige verdediger maakt indruk op Brian Riemer

Anderlecht heeft zich de voorbije weken grondig voorbereid op de terugronde. Door de afwezigheid van Jan Vertonghen en Zeno Debast mocht het 16-jarige toptalent, Ethan Butera, mee op stage. En coach Brian Riemer kon smaken wat hij zag.

Butera moest mee omdat er dus niet genoeg verdedigers meer waren. Als enige van de jongens van de beloftenploeg die nog niet opgeroepen werden. Die speelden immers nog door tijdens de WK-break en liefst was er niemand van hen vertrokken, maar voor Butera werd er een uitzondering gemaakt. Hij moet immers de volgende worden die doorbreekt bij paars-wit.

Butera is eentje waar ze spaarzaam op willen zijn bij Anderlecht. Toen hij op 16 april vorig jaar 15 werd, wilden ze hem zo snel mogelijk zijn eerste profcontract voorschotelen. Hij ligt dan ook nog onder contract tot 2024. Hij speelt sinds zijn 10de voor Anderlecht, daarvoor zat hij bij RWDM. Dit seizoen werd hij overgeheveld van de U18 naar de RSCA Futures.

Polyvalent

Het is eigenlijk zelfs voor Anderlecht nog wat uitzoeken wat zijn beste positie is. Momenteel komt hij bij de Futures meestal uit als linkse verdediger, maar hij kan ook op het middenveld uit de voeten. Of als linksback, zoals hij op stage met de grote jongens gebruikt werd. Daarin gaf hij tegen Panetolikos de pre-assist voor de goal van Murillo. Een perfecte dieptepass in de rug van de verdediging.

Het was Riemer die hem toeriep de pass te geven, met in zijn achterhoofd dat hij al goed wist welk vlees hij in de kuip had. Butera zal waarschijnlijk wel het seizoen afmaken met de Futures, maar de kans is groot dat hij ook met de A-ploeg zal mogen meetrainen.

Riemer gaat er immers prat op dat hij talent wil ontwikkelen en graag met jeugd werkt. Zien we Butera dit seizoen nog minuten maken in 1A? Het zou heel goed kunnen.