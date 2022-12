Barça en Dortmund naderen een akkoord: 'Meunier mag in januari niét vertrekken, maar Rode Duivel verkast deze zomer voor dit bedrag naar Camp Nou'

Thomas Meunier begint aan zijn laatste maanden bij Borussia Dortmund. De Duitse topclub wil in januari niét meewerken aan een transfer, maar laat de prijs na het seizoen gevoelig zakken.

FC Barcelona ziet in Thomas Meunier nog steeds een opportuniteit om de kern (in de breedte) te versterken. SPORT weet dat de Catalaanse grootmacht al heeft geïnformeerd naar de voorwaarden om de Rode Duivel in januari te kopen, maar Borussia Dortmund wil niet meewerken.

Gelb und Schwarz wil Meunier pas deze zomer laten gaan. De reden is simpel: Dortmund kan én wil in januari geen overhaaste aankoop doen om Meunier te vervangen. Al lijkt een deal wel in de maak. Barcelona mag de voormalige sterkhouder van Club Brugge na het seizoen voor amper zes miljoen euro komen ophalen.