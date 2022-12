Ruud Vormer maakt de rekening van Oranje: "In mijn ogen kan je daar niet op trainen"

Het WK zit erop voor Oranje. Het moest tegen Argentinië het onderspit delven na een strafschoppenreeks.

Volgens Ruud Vormer heeft Nederland het maximale uit het WK in Qatar gehaald. “Je kan wel hopen op meer, zeker nadat het nog knap terugkwam tot 2-2 tegen Argentinië, maar met penalty's hebben wij altijd problemen”, zegt Vormer in Het Nieuwsblad.

Een echte uitleg heeft Vormer daarvoor niet. “Zelfs nu daar zo hard op getraind is geweest, tot en met testen voor de keepers toe. In mijn ogen kan je daar niet op trainen. Een vaste trap kan je wel ontwikkelen, maar die stress is niet te simuleren.”

Zelf deed hij dat ook nooit. “Ik beslis gewoon vooraf naar welke hoek ik trap en daar ram ik die erin. Zoals Harry Kane doet. Je hebt anderen die blijven kijken naar de doelman. Zoals Messi. Of Jelle Vossen, die kon dat ook altijd heel goed. Dat is wel een talent, als je dat kan.”