30 extra vliegtuigen, 13.000 gratis tickets: het mag iets kosten bij de Marokkaanse bond na de historische prestatie

Benieuwd of we morgen ook wat Fransen zullen horen tijdens de confrontatie tegen Marokko. De Marokkaanse fans zullen die van de tegenstander ver overtreffen in getallen.

De Marokkaanse bond legt immers 30 extra vliegtuigen in richting Doha en zal ook nog eens 13.000 gratis tickets ter plaatse uitdelen. In totaal worden er zo'n 45.000 Marokkaanse fans verwacht tegenover 4000 Franse. De Marokkaanse koning heeft daartoe ook bijgedragen na de historische prestatie van zijn land. Maar vooral: de Marokkaanse bond investeert al een deel van zijn inkomsten van dit WK in de supporters. Niet slecht!





Volg Frankrijk - Marokko live op Voetbalkrant.com vanaf 20:00 (14/12).