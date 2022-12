Arnar Vidarsson vertelt een geheim: "Ik heb maar één keer iemand bewust van het veld geschopt"

Arnar Vidarsson mag nu overkomen als de sympathieke analist, als voetballer was hij toch wel helemaal anders.

En dat geeft hij zelf ook grif toe. “Als voetballer hebben ze me vaak een klootzak genoemd. Terecht! Maar ik was geen vuile speler”, zegt hij aan Het Nieuwsblad.

Vidarsson moet dan ook iets toegeven. “Ik heb maar één keer iemand bewust van het veld geschopt en dat was Davy De Beule. Na zijn nogal controversiële overgang van Lokeren naar Gent, was zijn eerste match als Buffalo toevallig op Daknam.”

“Na twintig minuten zat mijn knie in zijn rug. Hij was meteen een paar weken out. Het gekke is dat ik me daar nooit slecht over heb gevoeld. Ik had zo'n bloedhekel aan verliezen dat het me een ander mens maakte.”