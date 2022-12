Moeder van Bilal El Khannouss: "Voetbalbond stond erop dat families naar Qatar afreisden"

Eén grote familie, dat is de indruk en het gevoel dat de Marokkaanse voetbalbond voor hun spelers wilde creëren.

Karima El Khannouss, de moeder van Bilal, kijkt enorm op van de prestaties van Marokko. “De Marokkaanse voetbalbond stond erop dat de families van de spelers naar Qatar afreisden. Nu staan we in de halve finale, wie had dat gedacht?”, zegt ze aan Het Belang van Limburg.

“Het is ongelofelijk hier in Qatar. We zitten hier nu al drie weken. We hadden nooit gedacht dat het zo lang zou duren. Maar mij hoor je daar zeker niet over klagen. We zitten hier met al onze vrienden en familie, het is lekker warm - zo'n 26 graden - en we kunnen elke dag naar het strand.”

Speelminuten heeft de youngster van Racing Genk nog niet gekregen. “Ik weet ook niet of hij woensdagavond wel zal mogen invallen. Maar het was ook nooit de bedoeling dat hij veel zou spelen. Dat hebben ze ons op voorhand al laten weten.”