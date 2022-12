Parket vragende partij in 'Propere Handen': kopen na Louwagie en sterke mannen Club Brugge nog meer mensen straf af?

In 'Operatie Propere Handen' komen steeds minder mensen uiteindelijk voor de rechter. Heel wat mensen hebben hun proces al afgekocht. En er kunnen er nog bij komen.

Liefst 56 mensen werden door het federale parket doorverwezen naar de strafrechter, maar ondertussen zijn er al wat minnelijke schikkingen getroffen.

Erwin Lemmens was de eerste die op een schikking inging en daardoor ook meteen mee kon met de Rode Duivels naar Qatar.

2 jaar

Ook Bart Verhaeghe en manager Vincent Mannaert van Club Brugge, Michel Louwagie van AA Gent, Matthias Leterme van KV Kortrijk, Herbert Houben, Patrick Janssens, Herman Nijs en Filip Aerden (ex-Genk) en oud-bestuurslid Paul Van der Schueren van OH Leuven.

Het Parket is vragende partij voor minnelijke schikkingen, maar de mensen zelf moeten die wel aanvragen. "Als we menen dat er geen gevangenisstraf van meer dan twee jaar staat op de feiten, dan zijn we bereid te luisteren naar een schikking", klinkt het in De Tijd bij monde van Eric Bisschop van het federaal parket.