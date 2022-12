Scheidsrechter voor WK-finale is gekend en het is niet Danny Makkelie

Met Dannyi Makkelie maakte in theorie nog een Nederlandse scheidsrechter kans op de WK-finale. Tot nu, want een andere ref is aangeduid om de finale te leiden.

De FIFA heeft de Pool Szymon Marciniak aangeduid om de finale tussen titelverdediger Frankrijk en het Argentinië van Lionel Messi te fluiten. Beide landen hebben op dit WK al een wedstrijd gespeeld die onder de leiding van Marciniak stond. Voor Frankrijk was dat de groepsmatch tegen Denemarken (2-1) en voor Argentinië de achtste finale tegen Australië (2-1). Dat de twee finalisten al een gewonnen match onder de leiding van Marciniak achter de rug hebben en dus niet vijandig tegenover hem staan, kan mogelijk in zijn voordeel gespeeld hebben. Gevoeligheden Het is niet meteen duidelijk of de FIFA vatbaar is voor zulke gevoeligheden, maar het is bijvoorbeeld anders dan wanneer Danny Makkelie de WK-finale zou fluiten nadat de gemoederen hoog opliepen in de kwartfinale tussen Argentinië en Nederland.