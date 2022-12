Toby Alderweireld duidt zijn beslissing rond Rode Duivels en komt terug op clash met Kevin De Bruyne

Toby Alderweireld blijft dus beschikbaar voor de Rode Duivels. Deze beslissing heeft de verdediger aan de pers meegedeeld.

U kon HIER al lezen dat hij op zijn persconferentie liet blijken nog geen punt achter zijn interlandcarrière te zetten. Daar had de Antwerp-speler nog één en ander over te zeggen. "Gezien de omstandigheden kan ik tevreden zijn over mijn niveau. Dan is het moeilijk om afscheid te nemen, vind ik. Je land vertegenwoordigen: dat is iets waar je zo trots op bent om te doen."

Toby Alderweireld heeft het gevoel dat hij nog een bijkomend groot toernooi in zich heeft. "Zolang ik fysiek in staat ben om te leveren wat ik op het WK heb geleverd, wil ik gewoon doorgaan. Dat moet op het EK nog kunnen."

Heetst van de strijd

Ook was dit de gelegenheid om nog eens terug te komen op de stevige woordenwisseling op het WK met Kevin De Bruyne. Die had hem drie niet mis te verstane woorden toegeroepen. "Ik snap dat Kevin dat zei, omdat ik voordien ook iets tegen hem zei. Dat is normaal, dat is in het heetst van de strijd. Dat zijn twee volwassen mensen die onder druk staan. Ik was het niet eens en hij was het niet eens met mij. Dan komt dat er zo uit."

"Met de hand op het hart: in de kleedkamer was alles uitgesproken", benadrukt Alderweireld. "Zulke dingen komen wel vaker voor in het voetbal."