Alderweireld laat zich uit over Mark Van Bommel als bondscoach voor Rode Duivels

Toby Alderweireld maakte donderdag bekend dat hij na het WK in Qatar nog wil doorgaan als Rode Duivel.

Toby Alderweireld houdt zich nog ter beschikking voor de Rode Duivels de komende jaren. Dat liet hij donderdag op een persconferentie weten. Hij werd ook gevraagd of Mark Van Bommel, zijn trainer bij The Great Old, een geschikte bondscoach zou zijn.

“Zo’n profiel hebben we inderdaad nodig. Van Bommel is niet alleen tactisch sterk, maar hij is ook een people manager”, klonk het.

“Zeker bij een nationale ploeg is dat laatste aspect erg belangrijk. Maar laat Van Bommel zelf nog maar even bij Antwerp zitten. Dan kan ik elke dag met hem op het veld staan.”