Bondscoach Marokko in de aanloop naar de kleine finale tegen Kroatië: "Voor beide teams is het heel ingewikkeld"

Marokko staat in de kleine finale van het WK in Qatar. In de aanloop naar het duel tegen Kroatië blikte bondscoach Walid Regragui vooruit.

In de halve finales verloor Marokko met 2-0 van Frankrijk. Zo verwees Frankrijk Marokko door naar de kleine finale van het WK in Qatar. Daarin zal Marokko het tegen Kroatië opnemen. Walid Regragui, de bondscoach van Marokko, blikte vooruit op die kleine finale. "Het is moeilijk", zei hij op de persconferentie. "Het is voor beide teams heel ingewikkeld. Je bent zo ontgoocheld nadat je je halve finale hebt verloren. En 2 dagen later moet je er terug staan."