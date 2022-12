šŸŽ„ Dries Mertens weet nog altijd hoe hij een fantastische vrije trap moet nemen

Dries Mertens is bijlange nog niet van plan de schoenen aan de haak te hangen. De aanvaller wil nog zo lang mogelijk doorgaan en versleten is hij zeker nog niet. Dat bewees hij in zijn eerste match terug bij Galatasaray na het WK.

Mertens scoorde met zijn vrije trap, meteen ook de winnende goal. Het werd 2-1 in de oefenmatch tegen Toulouse. Galatasaray is na dertien speeldagen in de Turkse Süper Lig tweede, met twee punten minder dan grote rivaal Fenerbahçe. Mertens en co hervatten de competitie op kerstdag met een thuiswedstrijd tegen Istanbulspor. Drie dagen eerder is er al de bekerpartij tegen tweedeklasser Keciorengucu. Toulouse staat twaalfde in de Ligue 1. šŸ‘Ÿāš½Dries Mertens'in Toulouse'a attığı frikik golü...#Galatasaraypic.twitter.com/hriglMXRF7 — TRT Spor (@trtspor) December 16, 2022