Doelman Argentinië heeft zijn bedenkingen over uitspraken in Frankrijk: "Als je er niet speelt, kan je er niet over meepraten"

Emiliano Martinez denkt dat de wereld Argentinië als underdog ziet in de WK-finale en kan daar wel mee leven. Volgens hem hebben de meeste outsiders een verkeerd beeld van het Zuid-Amerikaans voetbal.

"Wij vinden het prettig als de ander de favoriet is, dan zijn we op ons best", glimlachte Martinez op zijn persconferentie voor de finale.

In Frankrijk deden ze de afgelopen dagen denigrerend over het niveau van het voetbal in Zuid-Amerika en dat stoorde hem dan weer wel. "Ik hoorde daar opmerkingen over, maar het is moeilijk om een mening te vormen als je het Zuid-Amerikaanse voetbal niet goed kent. Als je er niet speelt, kun je er niet over meepraten. Ze weten dat we een team van wereldklasse zijn."

Over de finale dan, die wel eens schaakspel kan worden. "De wil om te winnen kan juist tegen je werken, want je moet het hoofd koel zien te houden. We moeten spelen zoals we tot nu toe hebben gedaan en controle houden over de wedstrijd. De kleinste fout kan van doorslaggevend belang zijn. Het is moeilijk om een wedstrijd te spelen waarin alles op het spel staat. We weten hoe goed ze zijn."