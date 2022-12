Goed nieuws voor Beerschot in een moeilijke week.... Ze hebben een international erbij

Goed nieuws voor Beerschot in een moeilijke week. Ze hebben er een international bij.

Deze week kwam het nieuws naar buiten dat Beerschot een transferverbod heeft gekregen omwille van twee niet betaalde transfers. Eén van hun zomertransfers heeft zich alvast in de kijker gespeeld, namelijk Thorisson Nökkvi.

Hij heeft zijn eerste selectie beet voor de nationale ploeg van Ijsland. In 15 wedstrijden voor Beerschot dit seizoen kwam hij zesmaal tot scoren en gaf hij één assist. Het is geleden van bij de U15 van Ijsland dat hij nog eens is opgeroepen voor de nationale ploeg.