Manuel Benson zorgt met twee doelpunten voor nieuwe overwinning van Burnley en Kompany

In de Engelse Championship is men ondertussen al toe aan de 23e speeldag, goed voor de helft van de wedstrijden. En het Burnley van Vincent Kompany zal al zeker als leider aan de terugronde beginnen.

Burnley ontving zaterdagnamddag middenmoter Middlesbrough op Turf Moor. Ondanks 70% balbezit lukte het Burnley niet om de score te openen in de eerste helft. Na 5 minuten in de tweede helft werd de opdracht voor Burnley nog wat lastiger toen Watmore de 0-1 scoorde.

Manuel Benson zorgde echter voor zijn eentje voor een totale ommekeer. Op het uur zorgde hij ervoor dat de muur van Middlesbrough gesloopt werd met de 1-1. Amper 7 minuten later vloog een voorzet van diezelfde Benson via de paal rechtstreeks in doel.

Even later zorgde een own goal van Howson er nog voor dat Burnley veilig 3-1 voor kwam en naar de overwinning kon cruisen. De driepunter zorgt ervoor dat Burnley nu virtueel 6 punten voor staat op Sheffield United, dat nog een wedstrijd tegoed heeft.