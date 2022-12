Beerschot ziet creatieve middenvelder mogelijk terugkeren naar zijn thuisland

Ondanks dat ze op kop staan in de Challenger Pro League is Beerschot van plan om één van zijn creatieve middenvelders te laten gaan.

Ramiro Vaca staat op de radar van het Boliviaanse Bolivar. De creatieve middenvelder van Beerschot kan zo terugkeren naar zijn thuisland. Bij Beerschot kwam hij dit seizoen 14 keer in actie waarin hij twee assists kon geven. Hij kan zich niet opwerken tot onbetwiste titularis bij de leider uit de Challenger Pro League.

Vaca kwam in de zomer van 2021 aan bij Beerschot dat hem overnam van het Boliviaanse The Strongest. Tot op heden kwam hij 43 keer in actie voor Beerschot waarin hij éénmaal de weg naar doel vond en vijf assists gaf.