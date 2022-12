Mike Vanhamel ziet transfer naar reeksgenoot afketsen door de sterke prestaties van zijn jonge concurrent

Even leek het erop dat Mike Vanhamel de overstap zou maken naar reeksgenoot Lommel, maar de uitstekende prestaties van zijn toekomstige concurrent steken daar een stokje voor.

Mike Vanhamel is helemaal op een zijspoor beland bij Beerschot. De ervaren doelman verloor vorig jaar zijn plaats in doel en werd na een paar harde uitspraken in de pers naar de b-kern verwezen. Deze zomer kwam het niet tot een transfer dus was het afwachten op de wintertransferperiode. Een overstap naar reeksgenoot gaat het alvast niet worden.

Lommel wou er nog graag een ervaren doelman bij op de jonge (19 jaar) Nikola Ivezic bij te staan. Lommel is echter prima bezig met een 15 op 15 en dit mede dankzij de prestaties van Ivezic. Lommel wil de jonge doelman het volle vertrouwen geven om zo te blijven groeien. Daarom hebben ze besloten om Vanhamel geen voorstel te doen.

Het blijft dus nog even afwachten voor de doelman of er deze winter een andere ploeg voor hem komt aankloppen.