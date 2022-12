Philippe Coutinho wil Aston Villa verlaten en terugkeren naar Brazilië

Sinds afgelopen zomer is Philippe Coutinho definitief spelere van Aston Villa, maar het lijkt een avontuur van korte duur.

Vorig seizoen leende Aston Villa Coutinho van FC Barcelona. Deze zomer werd zijn uitleenbeurt omgezet in een definitieve transfer. De Engelsen betaalden 20 miljoen euro aan Barcelona dat in de winter van 2018 nog 135 miljoen euro betaalde aan Liverpool.

Volgens Braziliaanse media is Philippe Coutinho ongelukkig bij Aston Villa en wil hij terugkeren naar Brazilië. Corinthias in geïnteresseerd, maar deze kunnen niet het bedrag neertellen dat Aston Villa deze zomer betaalde.

Coutinho kwam dit seizoen twaalf keer in actie in de Premier League, maar kwam niet tot scoren. Momenteel is de Braziliaanse aanvaller geblesseerd omwille van problemen met zijn hamstring.