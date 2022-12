'Nederlander genoemd om sportief directeur te worden bij AS Monaco'

AS Monaco is op zoek naar een sportief directeur, nadat Laurence Stewart vertrokken is naar Chelsea.

Philippe Clement krijgt bij AS Monaco een nieuwe sportief directeur. Laurence Stewart vertrok een tijdje geleden immers naar de Premier League. Volgens de Nederlandse krant De Telegraaf is Klaas-Jan Huntelaar van Ajax op dit moment in beeld om de functie in handen te nemen.

Huntelaar begon voor Ajax te werken onder Marc Overmars, maar die vertrok na meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Huntelaar oefende de functie na het vertrek van Overmars uit, samen met Gerry Hamstra.

Samen met Edwin van der Sar en Susan Lenderink vormden zij het kwartet dat de aankopen en verkopen van de Nederlandse club bepaalde. Of Huntelaar zelf zin heeft in een Frans avontuur is niet meteen duidelijk, zo schrijft de krant nog.